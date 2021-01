«Ο Κάτας αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα»

Το… φλερτ του Παναθηναϊκού με τον Όντεντ Κάτας οδεύει προς… γάμο, τουλάχιστον όπως αναφέρεται στο Ισράηλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός δημοσιογράφος, Ρόι Κοέν μέσω του twitter έκανε λόγο για οριστική συμφωνία του «τριφυλλιού» με τον έμπειρο προπονητή, ο οποίος ως γνωστόν πριν από 20 χρόνια είχε αγωνιστεί στο «τριφύλλι».

Μάλιστα, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος δίνει λεπτομέρειες για την άφιξη του Κάτας στην χώρα μας, τονίζοντας ότι θα έρθει στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, μετά το κρίσιμο παιχνίδι της Χάποελ Ιερουσαλήμ με την Τουρκ Τέλεκομ για το Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου.

Oded Kattash will be presented as Panathinaiko's new head coach after Hapoel Jerusalem's game VS Turk Telekom next week. This will be his last game with Jerusalem