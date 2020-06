«Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Μπερτομέου»

Τα βέλη του εναντίον του Τζόρντι Μπερτομέου έστρεψε ο Λιθουανός ρεπόρτερ, Γιόνας Μικλόβας, ο οποίος με αφορμή την επιστολή αποχώρησης του Παναθηναϊκού από την Euroleague, καλεί τον Τζόρντι Μπερτομέου να παραιτηθεί για να σώσει το κύρος της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα σε σχόλιό του στο twitter ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ αναφέρει: «Συγγνώμη, αλλά για μένα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ-πολύ μεγαλύτερος από τον Τζόρντι Μπερτομέου. Αν δεν μπορεί να λύσει αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να παραιτηθεί για να σώσει το κύρος της Euroleague».

Το μήνυμα του Λιθουανού δημοσιογράφου:

Sorry, but for me Panathinaikos is much much bigger than Jordi Bertomeu. If he cannot resolve this, he should step down to save Euroleague's face https://t.co/KCiSBTJgwl