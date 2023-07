Καλωσόρισε τον Σλούκα με βίντεο ο Παναθηναϊκός!

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κώστα Σλούκα, η οποία, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε αίσθηση, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο, καλωσορίζοντας με αυτό τον διεθνή γκαρντ.

Στο εν λόγω βίντεο υπάρχουν highlights από την καριέρα του 33χρονου άσου και μάλιστα σε αυτό συμπεριελήφθη και το νικητήριο τρίποντό του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ως παίκτης του Ολυμπιακού.

@kos_slou is the new member of our green family! ☘️💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/PR4KsQmoRL