Ο Πιτίνο συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για το «διπλό» επί της Χίμκι

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της Euroleague, αρχίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» την Παρασκευή επιβλήθηκαν με 78-76 της Χίμκι, φεύγοντας με το ροζ φύλλο από το «άντρο» των Ρώσων για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια.

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτησή του στο twitter συνεχάρη την πρώην ομάδα του γι' αυτήν την επιτυχία της, με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος επέστρεψε στο NCAA για λογαριασμό του Αϊόνα, να σχολιάζει: «Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς την Euroleague εκτός έδρας και να φεύγεις με τη νίκη. Συγχαρητήρια Παναθηναϊκέ! Υπέροχο επιτελείο»!

