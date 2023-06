Παναθηναϊκός-Αταμάν: «Στόχος το final four της Euroleague και το πρωτάθλημα»

Συνέντευξη στην τουρική εφημερίδα «Fanatik», παραχώρησε ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν. Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος τεχνικός, τόνισε ότι στόχος του για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, είναι η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, αλλά και να ξεπεράσουν οι «πράσινοι» τον Ολυμπιακό.

«Ο στόχος μας είναι σίγουρα το Final Four. Δεν μπορώ να πω ότι ο στόχος μας είναι απλώς να προκριθούμε στα playoffs», επεσήμανε ο Αταμάν και πρόσθεσε: «Οταν πήγα στην Αναντολού Εφές, έθεσα «στο στόχαστρο» την Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς. Κι αυτό, επειδή η Φενέρ ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Επαιζε κάθε χρόνο στο Final Four και ήταν πρωταθλήτρια. Και τώρα, ισχύει το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Εάν ξεπεράσουμε τον Ολυμπιακό, θα παίξουμε στο Final Four και θα κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Αναφερόμενος στις επαφές που είχε με τον «ισχυρό άνδρα» του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Τούρκος προπονητής, αποκάλυψε: «Στην πρώτη μας συνάντηση με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, με εντυπωσίασε την στιγμή που μου είπε: «Είσαι ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία. Υπάρχουν άλλοι 5-6 στο επίπεδό σου, αλλά ο λόγος που σε θέλω, είναι οι ηγετικές σου ικανότητες. Και μετά, συμφωνήσαμε».

Μιλώντας για το «καζάνι» του ΟΑΚΑ, ο Αταμάν, είπε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω πολύ καλά την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Πάντα είχα μία... νευρικότητα όταν πήγαινα στο γήπεδο ως αντίπαλος. Τώρα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να πάει καλά η ομάδα».

Οσον αφορά στις μεταγραφές, ο Τούρκος τεχνικός, σχολίασε: «Δεν έχουμε φτιάξει ακόμη την ομάδα, αλλά είναι σαφείς οι στόχοι μας. Εχουμε κάνει πρόοδο με σημαντικούς παίκτες, αλλά έχουμε έτοιμες και τις εναλλακτικές μας λύσεις. Θα αξιοποιήσουμε το μπάτζετ, με τον καλύτερο τρόπο».

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη, ο Αταμάν μίλησε και για την σχέση αμοιβαίας εκτίμησης με τους Ελληνες φιλάθλους: «Οπου πήγαινα τα προηγούμενα χρόνια μου έλεγαν να πάω στον Παναθηναϊκό. Ομως, ακόμη και οι φίλοι του Ολυμπιακού, μού έδειχναν σεβασμό. Το μπάσκετ είναι σημαντικό για την κουλτούρα της Ελλάδας. Νιώθω ότι με σέβονται εδώ. Υπάρχει αγάπη και ενθουσιασμός και αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει».