Παναθηναϊκός: Εξετάζει την περίπτωση του Λέιμαν μετά την αποδέσμευσή του από τους Σέλτικς

Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση ενός πάουερ φόργουορντ προκειμένου να καλύψει το κενό που υπάρχει πίσω από τον Ντέρικ Γουίλιαμς.



Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν την περίπτωση του Τζέικ Λέιμαν, ο οποίος «κόπηκε» σήμερα (15/10) από τους Μπόστον Σέλτικς.



Πριν από περίπου δύο μήνες, οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» είχαν μια πρώτη επαφή με την πλευρά του παίκτη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε να εξαντλήσει τις πιθανότητες για να βρει θέση σε ομάδα του ΝΒΑ.



Στην περίπτωση που ο 26χρονος φόργουορντ (2,03μ.) αποφασίσει ότι δεν θέλει να… περιμένει άλλο για συμβόλαιο στον «μαγικό πλανήτη», τότε ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί πιο ζεστά για την απόκτησή του, καθώς διαθέτει τα στοιχεία που θέλει ο Ράντονιτς.



Ο Λέιμαν αγωνίστηκε στους Τίμπεργουλβς την περασμένη σεζόν (2021-22) έχοντας 2,4 πόντους και 1,1 ριμπάουντ σε 34 ματς κανονικής περιόδου.



Συνολικά, ο 26χρονος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 243 ματς στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη με 4,8 πόντους και 1,7 ριμπάουντ/μέσο όρο, ενώ επιλέχθηκε στο νούμερο 47 του ντραφτ του 2016.

