«Παναθηναϊκός, Μακάμπι και Μπασκόνια ενδιαφέρονται για τον Λαπροβίτολα»

H Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αφήσει ελεύθερο τον Νικολάς Λαπροβίτολα, ωστόσο ο τελευταίος δεν θα δυσκολευτεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς αρκετές ομάδες της Euroleague τον… πολιορκούν.

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Αργεντινό γκαρντ φέρεται να είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του.

Πάντως ο Λαπροβίτολα, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, δεν βρίσκεται μόνο στη μεταγραφική λίστα του «τριφυλλιού», καθώς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και της Μπασκόνια, στην οποία ως γνωστόν ο παίκτης είχε αγωνιστεί για σύντομο χρονικό διάστημα το 2017.

EuroLeague.

Nicolas Laprovittola isn’t free agent right now, but Real Madrid will release him soon. Several EuroLeague teams interested... including Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos and Baskonia.#Laprovittola #Baskonia #Panathinaikos #Maccabi #EuroLeague #Basketball #Baloncesto