Πιτίνο: «Ανυπομονώ να προπονήσω τους νέους μου παίκτες»

Ενθουσιασμένος με την πρόκληση του Iona και ανυπόμονος να κοοουτσάρει το κολέγιο στο NCAA δήλωσε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ρικ Πιτίνο.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την απίστευτη "τάξη" που εφαρμόσαμε και έρχεται στο Iona. Αθλητικοί παίκτες με μέγεθος και πάθος. Ανυπομονώ να τους προπονήσω» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.

So excited with the outstanding recruiting class coming into Iona. Athletic, size, and passionate attitudes. Can’t wait for practice!