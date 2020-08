Πιτίνο για Παπαγιάννη: «Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι»

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γιώργο Παπαγιάννη, εκθειάζοντάς τον μάλιστα με ανάρτησή του στο twitter.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού ανέφερε για τον διεθνή σέντερ: «Δεν έχω δει ποτέ τον PG σε τόσο καλή κατάσταση, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ελπίζω η Ελλάδα να μείνει ασφαλής και υγιής. Ξεχωριστή χώρα με υπέροχους ανθρώπους».

Never seen PG look so great -another awesome person. Hoping Greece stays safe & healthy. Special country with wonderful people. pic.twitter.com/BXz3ASDS7v