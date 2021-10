To εντυπωσιακό buzzer beater του Παπαπέτρου απέναντι στη Φενερμπαχτσέ!

Με ένα εντυπωσιακό buzzer beater από τον Ιωάννη Παπαπέτρου ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» τροφοδοτήθηκε από τον Μέικον και με μία άψογη λόμπα νίκησε το χρονόμετρο, διαμορφώνοντας το 45-46 του πρώτου μέρους, εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους των «πράσινων».

