«Χοκς και Γουόριορς εξετάζουν τον Παπαπέτρου»

Ακόμη μία αναφορά που συνδεύει τον Ιωάννη Παπαπέτρου με το ΝΒΑ υπήρξε, καθώς Ρώσος δημοσιογράφος σε τιτίβισμά του αναφέρει ότι οι Χοκς και Γουόριορς έχουν στο... ραντάρ τους τον αρχηγό του Παναθηναϊκού.



Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών υπήρξε έντονη φημολογία που ήθελε τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ να απασχολεί τους Σπερς. Ως γνωστόν το νέο συμβόλαιο του Παπαπέτρου με τον Παναθηναϊκό προβλέπει ΝΒΑ out.

Η σχετική προθεσμία εκπνέει στα μέσα Αυγούστου. Σε περίπτωση δε, που ο διεθνής φόργουορντ αποφασίσει να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τότε οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους 1 εκατ. ευρώ, καθώς αυτό είναι το ποσό που έχει οριστεί ως ρήτρα.

Panathinaikos captain Ioannis Papapetrou is drawing some interest from NBA teams, I’m told that those are Atlanta Hawks and Golden State Warriors.