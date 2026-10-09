Παναθηναϊκός και Βαλένθια συνεχίζουν την καταπληκτική τους πορεία στην 4η αγωνιστική της Euroleague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε και της Χάποελ Τελ-Αβίβ αντίστοιχα. Έσπασαν το «ρόδι» Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ Μαδρίτης και Μακάμπι. Πέρασε από το Μόναχο η Βίρτους.

Έξι αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με άνεση της Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να κυριαρχεί απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Βίρτους Μπολόνια να παίρνει σημαντικό διπλό στο Μόναχο.

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