Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στο Athens Telecom Center (Novasports Prime). Το ντέρμπι «αιωνίων» για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας είναι ένα κρίσιμο ματς.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα (12-6) και απέχουν μόλις μία νίκη από την κορυφή, την ίδια στιγμή που οι Πειραιώτες είναι 7οι (10-7), έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο (το αναβληθέν με τη Φενέρμπαχτσε).

Σημαντικές απουσίες για τους Πειραιώτες οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ για το «Τριφύλλι» αμφίβολος παραμένει έως και τώρα ο Γκραντ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μπήκε πιο δυναμικά, έχοντας τρομερή ευστοχία. Με πόντους του Ντόρσεϊ και τρίποντο του Παπανικολάου οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 5-0, με τον Φαρίντ να μειώνει. Ακολούθησαν τέσσερις πόντοι του Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ για να διαμορφωθεί το 12-2, με τον Φαρίντ να μειώνει εκ νέου με καλάθι και φάουλ. Ο Παπανικολάου με κάρφωμα, οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ με σουτ τριών πόντων και ο Γουκαπ με δικό του καλάθι έφεραν τον Ολυμπιακό στο +17 (22-5), με τον Όσμαν να διαμορφώνει το 22-7. Στο τέλος του δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός έκλεισε με +15 (28-13), μετά τους πόντους του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ και τα καλάθια του Παναθηναϊκού με τους Γιούρτσεβεν, Ρογκοβόπουλο και Σόρτς.

Τα δεκάλεπτα: 13-28.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο.