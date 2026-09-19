Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουστάφα Φαλ και Γιάννη Κουζέλογλου. Αντίστοιχα ο Αντρέα Τρινκιέρι θα στερηθεί των υπηρεσιών των Μπριν Ταϊρί και ΡεϊΚουάν Γκρέι, ενώ άφησε εκτός δωδεκάδας τον Νάσο Μπαζίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr