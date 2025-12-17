Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαΐδη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Έλληνας γκαρντ αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα του Ηλία Ζούρου στην προσπάθειά της να παραμείνει στη Greek Basketball League. Παράλληλα, η διοίκηση των «κυανέρυθρων» προχώρησε στη λύση της συνεργασίας με τον Τζορτζ Πάπας, ο οποίος αποδεσμεύτηκε, με τον Νικολαΐδη να καλύπτει τη θέση του στο ρόστερ.

Η ανακοίνωση:

«Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 2002, έχει ύψος 1,90 μέτρα κι άρχισε να παίζει μπάσκετ στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Την περίοδο 2019-2020 εντάχθηκε στον Ολυμπιακό και είχε τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα Ολυμπιακός Β που αγωνιζόταν στην Α2 Κατηγορία ενώ μέτρησε και τρεις συμμετοχές στην Euroleague.

Από το 2021 ως το 2023 αγωνιζόταν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στο Λαύριο (6,9 πόντοι- 2,1 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ και 1,4 κλεψίματα την πρώτη χρονιά ενώ αντίστοιχα είχε 6,7 πόντους- 2,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ την δεύτερη).

Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε συμβόλαιο με το Μαρούσι και την πρώτη χρονιά (2023-2024) είχε 6,8 πόντους- 2,7 ριμπάουντ- 2,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα.Σε σύνολο 27 αγώνων, σε όλες τις διοργανώσεις κατά την σεζόν 2024-2025 είχε κατά μέσο όρο 5,1 πόντους- 2,3 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα.

Φέτος άρχισε την σεζόν στο Μαρούσι (2,3 πόντοι- 1,3 ασίστ- 0,6 κλεψίματα) σε 9 αγώνες και σε περίπου 10 λεπτά συμμετοχής. Έχει αγωνιστεί επίσης στις Εθνικές ομάδες U16- U18 αλλά και στην Εθνική Ανδρών.

Καλωσορίζουμε τον Αλέξανδρο Νικολαϊδη στην ομάδα μας».