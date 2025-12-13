Με… καζάνι που βράζει μοιάζει ο μπασκετικός Πανιώνιος.

Μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα, όπου η ομάδα της Νέας Σμύρνης γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά με 101-95 σκορ, έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας», στήθηκαν «λαϊκά δικαστήρια», με τους φιλάθλους της ομάδας να είναι εξαγριωμένοι.

Στο «στόχαστρο» των οπαδών του «ιστορικού» μπήκαν τόσο οι παίκτες της ομάδας όσο και ο προπονητής του συλλόγου, Ηλίας Ζούρος.

Μάλιστα οι φίλαθλοι του Πανιωνίου ζήτησαν από τον Φάνη Χριστοδούλου να βγει η ομάδα έξω από τα αποδυτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 1-8.