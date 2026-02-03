Με δύο απουσίες αναχώρησε σήμερα (3/2), για τη Λιθουανία, ο Πανιώνιος, όπου την Τετάρτη (4/2, 19:00), θα αντιμετωπίσει τη Λιετκαμπέλις, για την 17η αγωνιστική του Eurocup.

O Nέναντ Μάρκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γιώργο Τσαλμπούρη και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, καθώς αμφότεροι έμειναν στην Αθήνα.

Ο πρώτος έμεινε προληπτικά εκτός, λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα, ενώ από τη μεριά του ο πρώην παίκτης του Αμαρουσίου, αντιμετωπίζει ίωση.

O Πανιώνιος μετρά 3 νίκες – 13 ήττες στο Eurocup και έχει απωλέσει κάθε ελπίδα πρόκρισης στην επόμενη φάση.