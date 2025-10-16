Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O ζωντανός θρύλος του Πανιωνίου, Φάνης Χριστοδούλου, θα έχει από εδώ και στο εξής την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος του «ιστορικού», καθώς, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι «κυανέρυθροι», ο «Μπέμπης» αναλαμβάνει τη θέση του General Manager στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του General Manager της ομάδας.

Για ένα σύμβολο όπως ο Φάνης Χριστοδούλου οι θέσεις δεν είναι ό,τι σημαντικότερο από την ίδια του την παρουσία στην ομάδα μας. Όμως, στην επαγγελματική πορεία της ΚΑΕ και κυρίως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την βελτίωση της λειτουργίας και την αποσαφήνιση των ρόλων, κρίθηκε απαραίτητο να έχει ο Φάνης την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος».

Mε πληροφορίες: pgssbc.gr