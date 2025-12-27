Παρελθόν αποτελεί για τον Πανιώνιο ο Ηλίας Ζούρος.

Ο Έλληνας τεχνικός, μετά την ήττα του Πανιωνίου με 80-66 από τον Ηρακλή, υπέβαλε την παραίτησή του, βάζοντας ο ίδιος τον επίλογο στη συνεργασία του με τους «κυανέρυθρους».

Οι κυανέρυθροι είχαν κακή εικόνα από την αρχή της αναμέτρησης, με τον Ζούρο να δηλώνει κατά την ανάπαυλα, πως με τη λήξη της αναμέτρησης θα ενημερώσει για το τί θα αλλάξει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Μετα λοιπόν το τέλος του ματς, όταν ρωτήθηκε για το τι να περιμένει ο κόσμος από τον Πανιώνιο τη νέα χρονιά, ο προπονητής των φιλοξενούμενων δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ πως δεν είναι σε θέση να απαντήσει, διότι ο ίδιος έχει πάρει την απόφαση να παραιτηθεί.

Με μόλις δύο νίκες στα 23 φετινά επίσημα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν έχει καταφέρει να… σηκώσει κεφάλι και να βρει τον δρόμο των καλών εμφανίσεων, παρά το γεγονός πως έχει προβεί σε αρκετές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο ρόστερ και παικτών, όσο και στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου.