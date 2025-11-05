Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Δυσάρεστα νέα για τον Πανιώνιο, καθώς ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη (25/10) και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο διεθνής γκαρντ θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την πλήρη επάνοδό του στη δράση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης εξέφρασε τη στήριξή της στον παίκτη, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση και «σιδερένια επιστροφή».

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε, ο Μιχάλης Λούντζης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού. Ο αθλητής θα χειρουργηθεί άμεσα. Ευχόμαστε στον Μιχάλη να είναι σιδερένιος και σύντομα να βρίσκεται στα γήπεδα».

