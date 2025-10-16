Σε τροχιά αλλαγών βρίσκεται ο Πανιώνιος, καθώς η πρόσφατη ήττα από τη Μπουργκ αν Μπρες (56-66) στη Γλυφάδα αποτέλεσε το σημείο καμπής για εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προχωρά σε αναδιάρθρωση και μετά την γνωστοποίηση ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager, ανακοίνωσε και αλλαγή στη θέση του προπονητή.

Ο Λούκα Παβίτσεβιτς αποτελεί παρελθόν από τους «κυανέρυθρους», με τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη να περνούν σε ρόλο υπηρεσιακών προπονητών.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«H ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ομάδας, ανακοινώνει ότι υπηρεσιακοί προπονητές αναλαμβάνουν οι κ.κ. Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης, στους οποίους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν».

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ