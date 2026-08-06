Την προεπιλογή της για τα παιχνίδια του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 ανακοίνωσε η Ουκρανία, με τους Σβιάτοσλαβ Μίχαϊλιουκ, Άλεξ Λεν και Μαξ Σούλγκα να συμπεριλαμβάνονται κανονικά εν όψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα.

Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου στη Ρίγα της Λετονίας, με τους Ουκρανούς να αισιοδοξούν ότι θα παραταχθούν πλήρεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr