Ματς ζωής ή θανάτου είναι το αποψινό (21:15) για τον Παναθηναϊκό AKTOR που θέλει να κάνει το 3-1 στις νίκες κόντρα στη Βαλένθια στη σειρά των play offs της Euroleague προκειμένου να τσεκάρει το «εισιτήριό» του για το Final 4 που θα διεξαχθεί στην έδρα του, το Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» ως 7οι μπήκαν με μειονέκτημα έδρας στη σειρά των play offs και μάλιστα κατάφεραν να πάρουν και τα δύο πρώτα παιχνίδια μέσα στη Roig Arena, και να προηγηθούν με 2-0 στη σειρά, ωστόσο στο Game 3 οι Ισπανοί ανταπέδωσαν με ένα «διπλό» μειώνοντας σε 2-1. Οι Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ αποβλήθηκαν από το ματς, το οποίο το «τριφύλλι» πήγε να… γυρίσει από το -19, με κορυφαίο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

