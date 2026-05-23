Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της. Η πράξη, που είχε ανακοινωθεί από τον Δεκέμβριο του 2025, αποτυπώθηκε επίσημα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με την καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ από την μεγαλομέτοχο εταιρεία ALPHA SPORTS, ιδιοκτησίας Τέλη Μυστακίδη.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο «Δικέφαλος» ετοιμάζεται για τα ημιτελικά των playoffs της Greek Basketball League, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η σειρά θα αρχίσει την Πέμπτη 28/5, με το πρώτο ματς στο Telecom Center Athens. Οι Θεσσαλονικείς θα επιστρέψουν στη δράση μετά από τρεις εβδομάδες απραξίας, καθώς η τελευταία υποχρέωσή τους ήταν για τα προημιτελικά της post season, με αντίπαλο το Περιστέρι, στις 6 Μαΐου.