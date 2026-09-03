Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προπόνηση της Πέμπτης (3/9) με νέα πρόσωπα τους Τζέντι Όσμαν, Νικ Καλάθη και ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ιταλία.

Οι δύο παίκτες θα είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο «Δικέφαλος του Βορρά», ενώ η αναχώρηση με προορισμό το Ούντινε έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (4/9).

Στο διεθνές τουρνουά (05-06/09) θα λάβουν μέρος ακόμη οι Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολι, Ούντινε, ενώ θα ακολουθήσει στις 12/09 η φιλική δοκιμασία, στο Μιλάνο, κόντρα στην Αρμάνι.

Επιστρέφοντας σε ελληνικό έδαφος ο ΠΑΟΚ θα συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά, «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διοργανώνει ο Παναθηναϊκός στο T-Center Athens (18-20/9).

Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν θα αρχίσουν με το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 26-27/9 στη Ρόδο.