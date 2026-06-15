Έτοιμος να ανακοινώσει τη συμφωνία του με τον Νικ Καλάθη είναι ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής πόιντ γκαρντ, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με τον Αθλητικό Διευθυντή του «Δικεφάλου», Γιώργο Τσιάρα και απομένει να διευθετηθούν λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί επίσημα η ένταξή του στην ομάδα.

Την αντίστροφη μέτρηση για τον «γάμο» μαζί του έδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

«Ήρθε η ώρα…», ανέφεραν οι «ασπρόμαυροι» σε ποστάρισμά τους στο Instagram, το οποίο συνόδευσαν με οπτικό υλικό του Καλάθη με τον Τσιάρα.