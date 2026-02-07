Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Κολοσσό στη Ρόδο καθώς επικράτησε με 90-78, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της GBL, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ζντοβτς ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους (4/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα) και ο Μπεν Μουρ, που πρόσθεσε 17 πόντους (7/9 δίποντα) και 7 ριμπάουντ. Double-double σημείωσε ο Μπριν Ταϊρί, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 11 πόντους, 12 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.
