Σε μία σημαντική κίνηση προχώρησε η Μανρέσα για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκαρντ Κόλμπι Τζόουνς, για τη σεζόν 2026-27.

Ο Τζόουνς που επιλέχθηκε με το Νο. 34 του NBA Draft 2023 από τους Σάρλοτ Χόρνετς, είναι γνωστός για την ικανότητά του να διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι. Παίρνει γρήγορες αποφάσεις, πασάρει σωστά την μπάλα και λειτουργεί υποδειγματικά ως δευτερεύων δημιουργός, ενώ είναι και εξαιρετικός στην κίνηση χωρίς την μπάλα.

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