Με τον αγωνιστικό πήχη να μπαίνει από όλους ψηλά, πραγματοποιήθηκε απόψε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ η επίσημη παρουσίαση του «Δικεφάλου» για τη νέα σεζόν. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο ανοικτό γήπεδο, στη μαρίνα της Νέας Μηχανιώνας, σημείο που αποτέλεσε την αφετηρία για τους «ασπρόμαυρους» και την περυσινή περίοδο, στη διάρκειας της οποίας έφτασαν στον ευρωπαϊκό τελικό του FIBA Europe Cup.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο του «Δικεφάλου» αποθεώθηκαν από φιλάθλους του συλλόγου, που βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο της παρουσίασης, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος αποκάλυψε ότι εκτός του επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση των ηνίων του «Δικεφάλου», από ομογενή της Αμερικής.

«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής.

Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε.

Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει» είπε μετά από σχετική ερώτηση.