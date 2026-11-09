Η υπόθεση του Κέβιν Πόρτερ Τζοιύνιορ εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την παραμονή του στο ΝΒΑ.

Παρά την εξαιρετικά υψηλή οικονομική πρόταση του «Δικεφάλου του Βορρά», η οποία ξεπερνάει τα 11εκατ. ευρώ καθαρά ως το καλοκαίρι του 2028 και περιλαμβάνει όρο αποδέσμευσης για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο 26χρονος δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια παραμονής στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

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