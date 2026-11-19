Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να κυνηγάει με 15 πόντους, ωστόσο έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας και επέστρεψε στο παιχνίδι, για να πάρει τελικά μία σπουδαία νίκη με 88-80 επί της Μανρέσα και να ανέβει στο 6-2 μετά την 8η αγωνιστική του EuroCup.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Μανρέσα να μπαίνει με περισσότερη συγκέντρωση στο ματς. Οι παίκτες του Οκάμπο προηγήθηκαν νωρίς με τα καλάθια τον Νότεϊ και Βίλα, με τον Αλεξάντερ ν ανοίγει λογαριασμό από τη γραμμή για τον Δικέφαλο. Ο Νότεϊ έκανε το 6-2, ο Μοτιεγιούνας σκόραρε από τη γραμμή και ο Βίλα πέτυχε τρίποντο για το 9-4 για τους γηπεδούχους που έφτασαν και στο +8 με βολή του Μόμπλεϊ. Ο Ταϊρί πέτυχε το πρώτο εντός παιδιάς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης (12-6), αλλά οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρίποντο με τον Τίμι Άλεν για να κάνουν το 18-8.

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