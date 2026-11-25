Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, που εξασφάλισαν άδεια μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Greek Basketball League, απέναντι στον Άρη και με δεδομένη τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων, λόγω των εθνικών ομάδων, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις προπονήσεις.

Η επιστροφή θα γίνει την Παρασκευή (27/11) με νέα δεδομένα, καθώς οι παίκτες θα μπουν στο νέο, υπερσύγχρονο, προπονητικό κέντρο του «Δικεφάλου».

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