Ο Πάτρικ Μπέβερλι προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του πολύπειρου άσου.

Αυτό που είχε… προαναγγελθεί από το σημείωμα στο κινητό του Αριστοτέλη Μυστακίδη αναμένεται να λάβει «σάρκα και οστά», με τον 37χρονο Αμερικανό γκαρντ να ετοιμάζεται για το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μπέβερλι, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από τη Χάποελ Τελ Αβίβ παρέμενε χωρίς ομάδα, κουβαλάει τεράστια εμπειρία και ισχυρή προσωπικότητα.

Έχοντας περάσει από το ΝΒΑ για περισσότερα από 15 χρόνια, με 737 συμμετοχές και μέσο όρο 8,2 πόντους, ο Μπέβερλι έχει αγωνιστεί σε κορυφαία κλαμπ — από τους Λέικερς μέχρι τους Μπακς, όντας στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπέβερλι δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα, αφού στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού επί ημερών Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο του.

Συμφωνία με Άλεν

Σε προφορική συμφωνία συνεργασίας με τον Τίμι Άλεν κατέληξε ο ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ (1.98), ο οποίος μπήκε στο προσκήνιο για τον «Δικέφαλο» τα τελευταία εικοσιτετράωρα και ανήκε μέχρι πρότινος στην Τράπανι, αναμένεται να αφιχθεί απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Θα υποβληθεί αύριο στις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και στην πορεία θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΚΑΕ.