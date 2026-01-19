Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Τίμι Άλεν θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ στον αγώνα του με την Πριέβιντζα, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (21/1, 20:00) στη Σλοβακία, για την 4η αγωνιστική των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο Αμερικανός άσος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια στην αριστερή ποδοκνημική (κινείται με πρόγραμμα θεραπείας), κι έτσι δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς

Ο «Δικέφαλος» θα προπονηθεί αύριο το πρωί στο PAOK Sports Arena, αργότερα το απόγευμα θα «πετάξει» από τη Θεσσαλονίκη για τη Βιέννη και από εκεί θα μετακινηθεί οδικώς για την Πριέβιντζα.

