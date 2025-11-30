Ο Αρτούρας Γκουντάιτις θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, επί εποχής Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Λιθουανό σέντερ και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο έμπειρος ψηλός, ύψους 2.08 μέτρων, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη Ρίτας, όπου είχε σημαντική παρουσία: 12.7 πόντους και 7.3 ριμπάουντ στο πρωτάθλημα, ενώ στο BCL μέτρησε 10 πόντους και 6.8 ριμπάουντ.

Η εμπειρία του στο υψηλότερο επίπεδο είναι δεδομένη, έχοντας αγωνιστεί στην EuroLeague, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του έχει περάσει από αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Κλαϊπέδα, Γαργκτζάι, Ζάλγκιρις, Αρμάνι Μιλάνο, Ζενίτ, Νάπολι και Τόκιο.

Η περίπτωσή του αποτέλεσε από νωρίς ένα από τα ονόματα που εξετάζονταν σοβαρά, ειδικά μετά τη μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος επιθυμούσε άμεση ενίσχυση στη ρακέτα.