Καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΟΚ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας, συντρίβοντας την Παρασκευή με 119-66 την TFT Σκοπίων στο PAOK Sports Arena.

Το παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και από αυτό απουσίασαν οι Μάρβιν Τζόουνς και Αντώνης Κόνιαρης. Τόσο ο Αμερικανός σέντερ, όσο και ο Έλληνας γκαρντ του «Δικεφάλου» ήταν θεατές της αναμέτρησης, καθώς αμφότεροι δεν είναι απολύτως έτοιμοι, μετά τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα.

Αντίθετα στο σημερινό φιλικό αγωνίστηκε ο Θοδωρής Ζάρας, ο οποίος έλειψε από το τελευταίο τεστ που έδωσαν οι «ασπρόμαυροι» (σ.σ. όπως συνέβη και με τους Τζόουνς, Κόνιαρη) στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν.

Χρόνο συμμετοχής έδωσε ακόμη ο Γιούρι Ζντοβτς στους νεαρούς Χρήστο Μανθόπουλο, Μανώλη Μάνη, Μιχάλη Νούσιο, με τους προαναφαρθέντες ν’ αφήνουν θετικές εντυπώσεις.

Ο ΠΑΟΚ υπερείχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ανοίγοντας τη διαφορά στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία να μην μπορεί να του προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Το επόμενο φιλικό παιχνίδι για τους Θεσσαλονικείς είναι ορισμένο για την Κυριακή (7/9) στο «Παλατάκι», κεκλεισμένων των θυρών επίσης, με αντίπαλο την Πρίστινα από το Κόσοβο.

Αύριο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 19:00, στο ανοικτό γήπεδο στη μαρίνα Νέας Μηχανιώνας, θα παρουσιάσει επίσημα τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου» για την καινούργια αγωνιστική περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 55-33, 93-50, 119-66

ΠΑΟΚ : Μέλβιν 14 (3), Σλαφτσάκης 7 (1), Ζάρας 5 (1), Μάνης 3 (1), Τζάκσον 17 (3), Περσίδης 5 (1), Ιατρίδης 13 (1), Μπράουν 11 (1), Φίλλιος 8 (1), Μουρ 14, Μανθόπουλος 8 (2), Ντίμσα 12 (3), Νούσιος 2.

TFT ΣΚΟΠΙΩΝ: Τασόφσκι 8, Ντέιβις τζούνιορ 14 (2), Στογιανόσκι 6, Βασιλέφσκι 2, Νικόλοφ 9, Κνέζεβιτς 1, Ιβάνοφ, Γκόρντον 22 (3), Σόμερβιλ 4, Ζαφίροφ .