Σε γεμάτο γήπεδο ετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ να υποδεχτεί την Κυριακή (18/1, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τον Παναθηναϊκό, για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» εξάντλησαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για το ματς, το οποίο θα είναι το πρώτο που θα δώσουν οι «ασπρόμαυροι» στο σπίτι τους για το 2026, αλλά και για τον δεύτερο γύρο της GBL.

Γεγονός που, συνδυαστικά με τα 4.500 περίπου διαρκείας, τα οποία έφτασαν από την αρχή της σεζόν σε χέρια φιλάθλων της ομάδας, οδηγεί στην κατάμεστη εικόνα που αναμένεται να έχουν οι κερκίδες στο PAOK Sports Arena για τη μάχη με τους «πράσινους».

Το «sold out» ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.