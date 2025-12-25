Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το μεταγραφικό του ντεμαράζ, με τον «δικέφαλο» του Βορρά να δείχνει έτοιμος να πραγματοποιήσει την τέταρτη προσθήκη του στην εποχή Μυστακίδη.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τους Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν και Πάτρικ Μπέβερλι, που ανήκουν πλέον στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, τη «ασπρόμαυρη» φανέλα προβάρει και ο Νίκος Χουγκάζ.

Οι Θεσσαλονικείς προσέγγισαν τον 25χρονο παίκτη και ανάμεσα στις δύο πλευρές φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία.

Έτσι οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ, καταβάλλοντας στην Τσεντεβίτα περίπου 200.000 ευρώ για το buy-out, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα καταφέρουν να εντάξουν στο δυναμικό της ομάδας τον διεθνή φόργουορντ.