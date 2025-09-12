Λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της φιλικής αναμέτρησης με την Παρτίζαν, στο Βελιγράδι και συγκεκριμένα στο ανοικτό γήπεδο Tasmajdan (19:30, ώρα Ελλάδας), ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο αείμνηστος «Ντούντα», υπενθυμίζεται διετέλεσε προπονητής του ΠΑΟΚ τη διετία 1991-1993 και μαζί του η ομάδα «γεύτηκε» την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος το 1992.

Οι «ασπρόμαυροι» σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν τα εξής: «Μία ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή, σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του αξεπέραστου Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Θανάσης Χατζόπουλος και Αντώνης Τσαλόπουλος παρέδωσαν στη σύζυγο του Ντούσαν Ίβκοβιτς, Νένα, μία τιμητική πλακέτα στη μνήμη του «Ντούντα», που έφυγε από τη ζωή πριν από 4 χρόνια (16/9/2021). Πραγματοποιήθηκε επίσης και επίσκεψη στον τάφο του ‘Ντούντα’».