Νέα ταλαιπωρία για την αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον αποκλεισμό της στη Μύκονο λόγω θυελλωδών ανέμων, σήμερα επηρεάστηκε και από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο FIR Αθηνών.

Οι «ασπρόμαυροι» αγωνίστηκαν το Σάββατο (3/1) στη Μύκονο και κατάφεραν να επιστρέψουν αεροπορικώς στην Αθήνα, ωστόσο η συνέχεια του ταξιδιού προς τη Θεσσαλονίκη δεν θα γίνει με πτήση. Το σοβαρό τεχνικό ζήτημα που έχει «παγώσει» τις απογειώσεις και προσγειώσεις σε όλη τη χώρα ανάγκασε την ομάδα να αλλάξει πλάνο και να συνεχίσει οδικώς με τουριστικό λεωφορείο, παρατείνοντας την ταλαιπωρία της επιστροφής.