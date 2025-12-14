Στη Θεσσαλονίκη αφίχθη το βράδυ της Κυριακής για λογαριασμό του ο Πάτρικ Μπέβερλι!

Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 20:45, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 37χρονος άσος, ο οποίος δεν έκανε κάποια δήλωση κατά την άφιξή του, τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, έτσι ώστε να αποτελέσει και επίσημα την τρίτη προσθήκη των «ασπρόμαυρων» στην εποχή Μυστακίδη, μετά από εκείνες των Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί.