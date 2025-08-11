Σε ρυθμούς προετοιμασίας κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ καθώς μετά τη χθεσινή άφιξη των Στέφεν Μπράουν, Κλίβελαντ Μέλβιν και Κέι Τζέι Τζάκσον, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον και ο προπονητής της ομάδας, Γιούρι Ζντοβτς.

Ο νέος κόουτς του «δικεφάλου» του Βορρά, μαζί με τους συνεργάτες του έχουν καταστρώσει τα πλάνα της προετοιμασίας, που ξεκινά το απόγευμα της Τρίτης στο PAOK Sports Arena.

Ήδη από σήμερα, ξεκίνησαν οι ιατρικές εξετάσεις των παικτών της ομάδας και θα συνεχιστούν αύριο με το δεύτερο γκρουπ.

Παράλληλα θα ξεκινήσει από την Τρίτη το πρωί και η διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων των παικτών.

Οι αφίξεις συνεχίζονται το βράδυ της Τρίτης (12/8), με τον Τόμας Ντίμσα, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στις 21:55.

Το πρωί της Τετάρτης (13/8) θα φτάσει στην νύμφη του Θερμαϊκού ο Μπεν Μουρ, ενώ ο Μάρβιν Τζόουνς, που αναμένεται στις 19/8, θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα των αφίξεων των παικτών του ΠΑΟΚ.