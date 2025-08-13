Παρελθόν αποτελεί για τον ΠΑΟΚ ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, καθώς την Τετάρτη ο «δικέφαλος» του Βορρά ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον 22χρονο φόργουορντ.

Ο νεαρός άσος δεν ήταν στα πλάνα του Ζντοβτς κι έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Πάντως ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αναμένεται να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άρη.

Με τον ΠΑΟΚ ο μικρότερος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέτρησε 1,2 πόντους και 1,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14 συμμετοχές στη regular season της Stoiximan GBL, ενώ είχε 2 πόντους και 1,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε 8 συμμετοχές στο FIBA Europe Cup.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.