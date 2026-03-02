Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, με την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ να πυροδοτεί τη «βόμβα» με την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας από τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν υψηλές βλέψεις για τη νέα σεζόν, κι έτσι φρόντισαν από τώρα να δώσουν τα χέρια με έναν προπονητή, που έχει πολυετή εμπειρία σε ομάδες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου.

Στην κρούση λοιπόν, που έκαναν στον Ιταλό τεχνικό, οι ιθύνοντες της ελληνικής ομάδας άκουσαν το πολυπόθητο «si», κι έτσι από το καλοκαίρι ο Τρινκιέρι θα αναλάβει τα καθήκοντά του στον «δικέφαλο» του Βορρά.

