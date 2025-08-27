Προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι έδωσε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, με αντίπαλο τον ΑΟ Αρετσούς Καλαμαριάς (National League 1), ο ΠΑΟΚ. Τεστ που αποτέλεσε το πρώτο για τον «Δικέφαλο», από την έναρξη της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική σεζόν, στο οποίο επιλέχθηκε να μην κρατηθεί σκορ.

Θεατές του αγώνα ήταν για τους «ασπρόμαυρους» οι Μάρβιν Τζόουνς, Αντώνης Κόνιαρης. Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και ο Έλληνας γκαρντ στον οπίσθιο μηριαίο. Η κατάσταση αμφοτέρων δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή του ΠΑΟΚ η οποία θα «πετάξει» νωρίς το πρωί την Παρασκευή (29/8) για τη Γαλλία, όπου η ομάδα θα δώσει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της με αντίπαλο τη Βιλερμπάν (30/8).

Η δοκιμασία με τον ΑΟ Αρετσούς ήταν, ουσιαστικά, μια ενδιαφέρουσα προπόνηση, χωρισμένη σε τέσσερις περιόδους, στην οποία ο Γιούρι Ζντοβτς χρησιμοποίησε και τους 16χρονους, διεθνείς με την εθνική Παίδων, Μανώλη Μάνη, Μιχάλη Νούσιο που συμμετέχουν, εσχάτως, στις προπονήσεις του «Δικεφάλου».