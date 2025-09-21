Πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε την Κυριακή (21/9), με 92-73 από την Μπούρσασπορ, στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League, μένοντας εκτός ομίλων για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Μετά την ήττα της στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει -όπως και την περασμένη περίοδο- στους ομίλους του Europe Cup.

Στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA ο «Δικέφαλος» θα βρίσκεται στο Group F μαζί με τις Τρέπτσα (Κόσοβο), Μπράουνσβαϊγκ (Γερμανία) και τον νικητή του Άνβιλ Βλότσλαβεκ (Πολωνία) – Μπασκίμι (Κόσοβο).

Η τριπλέτα Μπερκ Ακίν (22π. με 4/7 τρίποντα) , Μπράντον Τσίλντρες (19π., με 3/5 τρίποντα ), Βι Τζέι Κίνγκ (13π.), έκαναν τη διαφορά για την Μπούρσασπορ, η οποία είχε, επιπλέον, την υπεροχή στη ρακέτα (40 με 33 τα ριμπάουντ).

Από τον ΠΑΟΚ μοναδικός διασωθείς ήταν ο Τόμας Ντίμσα (18π., με 4/8 τρίποντα).

Επιβλητική η Μπούρσασπορ με το… καλησπέρα, απέναντι σε ένα «υπνωτισμένο», αμυντικά και επιθετικά ΠΑΟΚ.

Έτσι η τούρκικη ομάδα, με κινητήριους μοχλούς τους Ακίν, Κινγκ, προηγήθηκε στο 6’ με +12 (19-7), απόσταση η οποία στο 11’ «ανέβηκε» στο +22 (32-10).

Πιέζοντας αμυντικά και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά από τους Μπράουν, Ντίμσα, Φίλλιο, ο «Δικέφαλος»… έτρεξε επιμέρους 6-16 και μείωσε στους 12 πόντους στο 15’ (38-26).

Η Μπούρσασπορ «απάντησε» με σερί 19-0, με τον Τσίλντρες να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση για λογαριασμό της, πήγε στο +31 (57-26), στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.

Στο 26’ οι Τούρκοι είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +32 (66-34).

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73

ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Τσίλντρες 19 (3), Άκνταμαρ, Πάρσον 4, Κοκσάλ, Σατίρ, Ακίν 22 (4), ΝτεΛόριερ 2, Κρόφορντ 8, Ονάρ 9, Κινγκ 13 (1), Κόνοντσουκ 8, Νόκο 7.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 9 (1), Κόνιαρης, Σλαφτσάκης 2, Ζάρας, Τζάκσον 9 (1)