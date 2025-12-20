Δικαιωμένος για την επιλογή του να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν δήλωσε ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα, στο 106-88 επί του Πανιώνιου μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για το πως παίξαμε σήμερα. Μου είπαν πολλά για τον κόσμο της ομάδας, ήταν εξαιρετικοί. Υπήρχε πολλή φασαρία, ενέργεια και πάθος στο γήπεδο. Ο κόουτς προσπαθεί να βάλει όλους τους νέους παίκτες μαζί, σουτάραμε 44 τρίποντα, μοιράσαμε 28 ασίστ και κάναμε 11 λάθη. Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Οι ψηλοί μας έπαιξαν πολύ καλά, είχαν διψήφια νούμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας», τόνισε, αρχικά και συνέχισε:

«Πρέπει να βλέπεις πάντα το παιχνίδι που έχεις μπροστά σου. Ο Πανιώνιος διαθέτει πολύ ατομικό ταλέντο. Πήραμε τη νίκη, θα ξεκουραστούμε, θα απολαύσουμε τα Χριστούγεννα και θα επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι στις 28 του μήνα. Παρακολούθησα 6-7 παιχνίδια της ομάδας, πριν έρθω, ξέρω καλά τον κόουτς Ζντοβτς, τον οποία είχα πριν πολλά χρόνια προπονητή. Πήγαμε στην Πορτογαλία (σ.σ. στο ευρωπαϊκό ματς με τη Σπόρτινγκ), όπου η ομάδα ανταποκρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει καλό χαρακτήρα, μαχητική νοοτροπία. Με όλους τους ανθρώπους που έχω μιλήσει εδώ μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση. Η κουλτούρα του ΠΑΟΚ είναι μάχη! Είμαι μαχητής από τη μέρα που γεννήθηκα, οπότε αυτό είναι το τέλειο μέρος που πρέπει να είμαι!».

Για τους λόγους που τον οδήγησαν να απαντήσει θετικά στην πρόταση συνεργασίας που του έγινε από τον ΠΑΟΚ, είπε: «Ήταν τρεις. Ξέρω καλά τον κόουτς Ζντοβτς και τον Νίκο Μπουντούρη. Μίλησα, επίσης, με διάφορους που ξέρω στην Ελλάδα και μου είπαν ότι αν υπάρχει μια τέλεια ομάδα για σένα, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ! Είμαι πολύ τυχερός που πήρα αυτήν τη σωστή απόφαση».

Για την απόδοσή του απέναντι στον Πανιώνιο (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ για 3 λάθη, κλεψίματα), σχολίασε: «Νομίζω τα πήγα αρκετά καλά. Κερδίσαμε και 20 πόντους οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι».