Ποδαρικό έκανε στο νέο προπονητικό κέντρο του ο Δικέφαλος του Βορρά, με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του να πραγματοποιούν την παρθενική τους προπόνηση στις νέες εγκαταστάσεις της ομάδας και την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να μοιράζεται φωτογραφικό υλικό από τον λογαριασμό της στα social media.

Την πρώτη τους προπόνηση στις νέες εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ έκαναν οι παίκτες του Δικεφάλου, μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης άδειας που έδωσε ο Αντρέα Τρινκιέρι στους παίκτες του. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά της μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό από τον επίσημο λογαριασμό της στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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