O Παντελής Μπούτσκος δεν μπόρεσε να κρύψει την ευχαρίστησή του για την σπουδαία εμφάνιση και νίκη της ομάδας του με 100-70 επί του Προμηθέα, στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Basket league.

Ο προπονητής του Δικεφάλου, μοίρασε πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την κούρασή τους, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης με τη Μούρθια, τονίζοντας ότι χωρίς τη βοήθεια των αναπληρωματικών η ομάδα δεν θα μπορούσε να είναι σε θέση να διεκδικεί.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr