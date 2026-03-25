Απόλυτα ικανοποιημένος για την εμφάνιση και τη νίκη στο ματς με την Μύκονο εμφανίστηκε μετά το εξ’ αναβολής παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League ο Παντελής Μπούτσκος.

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου», μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Δείξαμε μεγάλη αυταπάρνηση και αυτό είναι υπέροχο. Χάσαμε τον Χουγκάζ και τον Μέλβιν, ο οποίος ήθελε πολύ να παίξει σήμερα και αυτό δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας. Τα παιδιά ανταποκρίνονται για να πάμε παρακάτω. Είμαστε χαρούμενοι για τις 29 ασίστ που δώσαμε σήμερα, απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Έχει πολλά διδάγματα το παιχνίδι, κομμάτια που χρειάζεται να βελτιώσουμε. Σημαντικό αποτελεί το ότι επιστρέψαμε στο σπίτι μας, ο κόσμος μας έδωσε τη φλόγα και την πίστη για νίκη. Έρχονται κρίσιμοι αγώνες, πρέπει να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε και άλλα να βελτιώσουμε. Είναι ατέρμονος ο αγώνας για την τελειότητα. Είμαι περήφανος που τα παιδιά έχουν μεγάλη αυταπάρνηση και πίστη. Έχουμε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι συνεχής η μάχη για εξέλιξη. Το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι έχουμε καταπληκτικό γκρουπ Ελλήνων παικτών. Το μυαλό εύκολα μπορεί να πάει σε σκοτεινό δωμάτιο».

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Κόνιαρη, ο οποίος επέστρεψε μετά από τραυματισμό και ήταν καταλυτικός στο ματς, αλλά και τον Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, λόγω του τραυματισμού του, απάντησε: «Ο Αντώνης έκανε τρομερή προσπάθεια για να επανέλθει, μας έλειψε, είναι ένας πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα της ομάδας. Ο Μέλβιν ήταν σαν… θηρίο στο κλουβί. Χρειάζεται, όμως, να κάνουμε σωστή διαχείριση, έχουμε απαιτητικά παιχνίδια μπροστά και οι παίκτες δέχονται επιβάρυνση».

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, με τη σειρά του, είπε:

«Καταρχάς, θέλω να δώσω ευχές στον παίκτη μας, τον Κέντρικ Ρέι, ο οποίος μπαίνει αύριο στο χειρουργείο. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη και την ωραία εμφάνιση. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, να φέρει το τρόπαιο στη χώρα. Μετά την επίτευξη του στόχου της παραμονής, δηλώσαμε πως για τις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν για τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σεζόν, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Αυτό ‘δηλώσαμε’ και σήμερα. Σαφέστατα υπήρχε διαφορά ποιότητας, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα αθλητική, αποτελεσματική στο ανοικτό γήπεδο, σε καταστάσεις κοντά στο καλάθι. Θεωρώ ότι αν είχαμε σκοράρει σε έξι εξ’ επαφής λέι άπ και ήμασταν στοιχειωδώς καλύτεροι στις βολές, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν άλλο. Είναι πρόκληση να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παικτών για τις τελευταίες αγωνιστικές, Επενδύσαμε στην ποιότητα των παικτών φτιάχνοντας το ρόστερ. Είμαστε φύσει ανταγωνιστικοί άνθρωποι. Μεγάλο κίνητρο για μας είναι το τελευταίο, εντός έδρας, ματς, στο οποίο θέλουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας».